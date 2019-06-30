Военно-патриотическая киностудия откроется при Минобороны
Киностудия по выпуску военно-патриотических фильмов скоро откроется при Министерстве обороны России. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
— Мы приступили, и я думаю, что в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино, — сказал он.
Студия будет располагаться на территории парка «Патриот» и на отдельных площадках в Москве. Тематика создаваемых картин будет разнообразной — от Первой мировой войны до современной борьбы с международным терроризмом.
Шойгу также обратил внимание на то, что в стране снимается мало фильмов про вхождение Крыма в состав России, и изъявил желание, чтобы в отечественном кинематографе «появилось хорошее, правдивое кино», передает РИА Новости.
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