Пушков назвал «эффектным ходом» встречу Трампа и Ким Чен Ына
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался о встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По его мнению, произошедшее является не чем иным, как эффектным пиар-ходом.
Пушков напомнил, как Трамп накануне поездки на саммит «Большой двадцатки» в японской Осаке заявлял, что «встретится со многими, но только не с Кимом», а теперь прибывает в демилитаризованную зону на границе двух Корей и жмет руку лидеру КНДР.
— В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар — все. Он свято соблюдает законы «нон-стоп шоу». Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход, — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в воскресенье, 30 июня.
Ранее Алексей Пушков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о крахе либерализма, сказав, что он «попал в точку».
Читайте также: Дональд Трамп и Ким Чен Ын смогут встретиться в Южной Корее