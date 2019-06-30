Орнитолог рассказал о московских дятлах и дроздах

Разные письма приходят к нам в редакцию. Многие читатели интересуются природой. В этот раз ответить на их вопросы нам помог директор «Орнитария в Сокольниках» Вадим Мишин.

Галина Рыжова:

— Наш домик находится на юго-востоке Московской области (в Ступинском районе, деревня Пасыкино). Я работала в огороде и вдруг увидела незнакомую мне птичку, удалось ее сфотографировать. Скажите, пожалуйста, что это за птица, мы таких раньше не видели.

На снимке, который прислала Галина, оказался седой дятел — птица для Москвы и области вполне обычная.

— По форме головы и манере сидеть с опорой на хвост можно сказать, что это самочка седого дятла, — подтвердил Вадим Мишин. — Хотя не видно характерных пестрин на крыльях — но это из-за не совсем удачного ракурса и качества фотографии.

Седой дятел рядом с нами круглый год. По сравнению с другими своими сородичами он спокойнее и дружелюбнее, легко привыкает к человеку.

— Несколько раз к нам в орнитарий приносили этих птиц. Мы выхаживали их и благополучно отпускали. Одну птицу выпускали аж четыре раза, а она все возвращалась, — вспоминает Вадим.

Тем не менее «приручать» птицу эксперт не советует. Конечно, интересно наблюдать за ее жизнью, однако сам процесс не только занимает много времени, но и требует немало сил.

Так, чтобы седой дятел привык к одному месту и постоянно туда прилетал, сначала нужно за ним понаблюдать. Запомнить, какое именно дерево он предпочитает — где сидит чаще всего. И уже потом подкладывать корм в щели на стволе и ветках.

Здесь и кроется главная сложность: в качестве лакомства для птицы эксперт рекомендует живого мучного червя и личинок зофобаса. Это небольшие светлые гусеницы, которых не так просто найти, особенно в «свежем» виде.

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Да и храниться они долго не могут. Так что за дятлами лучше наблюдать издалека, когда они залетают ненадолго «погостить».

Ирина Ситникова:

— В этом году на нашем участке свили гнездо дрозды-рябинники. Сначала я радовалась: интересно же понаблюдать за птицами, и ходить далеко не надо, прямо в перерывах между прополкой и поливом смотришь «фильм» о живой природе.

А потом у них вывелись птенцы, и я поняла, что зря радовалась. Как только приближаешься к гнезду — даже не из любопытства, а по делам: урожай-то сам собой не вырастет — родители-рябинники начинают атаковать. И как бы вы думали? Не клювом или крыльями, а... пометом.

Сначала под такой «обстрел» попал муж. Ну, я подумала, случайность, а сначала даже не поверила, что это могли сделать небольшие вроде птички: почти вся спина супруга была в чем-то черном. А потом и мне досталось. И что теперь делать? Держаться подальше не получится: о грядках надо заботиться. Но и птиц лишний раз нервировать не хочется, да и такой душ — удовольствие сомнительное.

Для дрозда-рябинника такое поведение весьма характерно: так они защищают своих птенцов от хищников. Между прочим, для других птиц такая атака весьма опасна: когда помет засыхает, их перья склеиваются, и птица не может взлететь, иногда даже погибает.

Что же посоветовать Ирине, соседями которой стали дрозды-рябинники?

— Терпеть и ждать, — комментирует Вадим Мишин. — Тем более осталось совсем недолго, примерно неделя.

А потом птенцы вырастут, и родителям уже не нужно будет их защищать. Так что терпения вам, уважаемая Ирина.

И постарайтесь пока обходить гнездо стороной, если не хотите снова оказаться на линии огня.

СЕДОЙ ДЯТЕЛ

Длина тела 25–28 сантиметров, размах крыльев 38–42 сантиметров, вес 90–170 граммов. Голова светло-серая. Шея, грудь, низ тела зеленовато-серые. Спина, кроющие перья крыла и хвост серовато-зеленые. Хорошо заметно в полете желтовато-зеленое надхвостье. От клюва по щекам тянутся черные полоски «усов». У самца на передней части темени небольшое красное пятно, у самки оно отсутствует.

ДРОЗД-РЯБИННИК

Длина тела — 22–27 сантиметров. Масса — 110 граммов. Оперение спины темно-коричневое, брюшко и подкрылья белые, крылья и хвост черновато-бурые. Грудь и бока охристые с темными пестринами. Острым желтым клювом дрозд-рябинник собирает на земле червей и насекомых, а также срывает ягоды с ветвей. Кладка состоит из 5–6 бледно-зеленых яиц с крапинками цвета ржавчины.

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