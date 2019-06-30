Юрий Лоза назвал демократов «больными на голову»

Музыкант Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях назвал представителей демократического политического лагеря «больными на всю голову». Певец сделал такое заявление после того, как прочитал критику в отношении Дональда Трампа после его разговора с Владимиром Путиным.

— Как же можно что-то решать, если не контактировать? — задается вопросом Лоза.

Музыкант высказывает мнение о том, что именно не понравилось демократам. По его словам, они недовольны тем, что Трамп говорил с Путиным на равных, а не «корчил из себя внебрачного сына богов Олимпа».

Далее Лоза делает вывод по поводу всего указанного политического лагеря. Он говорит, что в последнее время вообще демократию не особо жалует. Певец сомневается в том, что данная идеологическая и политическая система вообще может быть верно реализована.

— Большой энциклопедический словарь говорит: демос — свободное население в Древней Греции, обладавшее гражданскими правами. Вроде все красиво звучит, вот только у меня возникает вопрос: а где его взять, это население, свободное от расовых предрассудков, веры в ложные обещания политиков, от рекламы, стадного инстинкта, невежества, нищеты, банальных пристрастий? — пишет Лоза в Facebook.

Далее он приводит в пример Украину, где, по его словам, народ выбрал национального лидера исходя из личных симпатий. При этом, отмечает Лоза, украинцы не имеют представления о том, умеет или же не умеет Владимир Зеленский вообще управлять государством.

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