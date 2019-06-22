Лоза о конфликте в Грузии: У России нет друзей за пределами родной страны

Знаменитый певец, музыкант и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказал позицию по поводу конфликта в Грузии.

Он сказал, что сложившаяся ситуация демонстрирует полное отсутствие у России «друзей за пределами родной страны».

Лоза призвал людей перестать «верить сказочкам о любви и взаимном уважении, которые якобы были до развала СССР». Певец отметил, что в случившемся виновата грузинская сторона, так как не смогла организовать рядовое мероприятие. Однако виноватой снова оказалась Россия.

— Так, может, пора перестать играть с ними в обнимашки? Я не против боржомской воды и вина «Киндзмараули», мы можем с грузинами торговать (как делаем это с той же Украиной), что бы там о нас ни говорили. Но одно дело — слушать их выкрики на расстоянии, а другое — оказаться там, когда отморозки с ножами и бейсбольными битами начнут вымещать свою злобу на тех, кто окажется под рукой, — пишет Лоза в Facebook.

Певец уточнил, что настаивать на дальнейшем диалоге будут фирмы, зарабатывающие на дешевом туризме. Но другим россиянам, говорит Лоза, стоит задуматься: а надо ли ездить в Грузию?

Напомним, что конфликт произошел после начала российскими делегатами очередной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После этого радикалы предприняли попытку захватить здание парламента, где находились представители РФ, вечером они вновь попытались штурмовать парламент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией.

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