Алена Водонаева объявила Веру Брежневу безголосой и нехаризматичной
• 01:17 • 1 июля 2019
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Телезвезда весьма скептически отозвалась о новом видеоклипе певицы
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/alenavodonaeva/)
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева скептически прокомментировала премьеру видеоклипа певицы Веры Брежневой на песню «Я не святая».
По мнению телезвезды, исполняемые Брежневой песни под стать девочкам 15-17 лет и скучны, «как вареная свекла».
Прошлась Водонаева и по самой исполнительнице, заявив, что не любит, как поет Брежнева: «безголосая, абсолютно неинтересная, нехаризматичная», сообщает StarHit.
Отметим, Алена Водонаева в настоящее время переживает разрыв с любимым: как объявила телезвезда, 26 мая они с мужем подали документы на развод.
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