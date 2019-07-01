Метод моряка Попая получил научное обоснование
Берлинские исследователи установили, что шпинат действительно оказывает позитивное влияние на рост мышц, подтвердив оправданность действий героя американских мультфильмов, моряка Попая.
Персонажа моряка Попая (Popeye the Sailor) придумал Элзи Сегар. По версии автора, его герой регулярно поглощает шпинат, благодаря чему на глазах наращивает мышечную массу и становится силачом.
Чтобы проверить действие шпината на практике, ученые разделили 46 добровольцев на две группы — первая ежедневно принимала экстракт зеленого растения, второй давали плацебо.
По завершении эксперимента всем участникам измерили мышечную силу и сравнили с изначальными показателями. Оказалось, что участники первой группы ощутимо нарастили мышечную массу и повысили работоспособность.
Вместе с тем ученые предостерегают от чрезмерного употребления шпината: содержащийся в нем растительный стероид экдистерон имеет побочные эффекты, пишет Focus.
Ранее шпинат назвали источником антиоксидантов, которые играют важную роль в омоложении организма.
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