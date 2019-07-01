Глава Минэнерго: Россия снизила нефтедобычу в июне по сделке ОПЕК+

В июне текущего года Россия сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в среднем на 278,5 тысячи баррелей по отношению к уровню октября 2018 года. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

— 278,5 (тысячи баррелей в сутки — прим. «ВМ») в среднем по месяцу получилось, то есть на 50 тысяч больше, чем по соглашению, — сказал он.

Глава Минэнерго отметил, что ведомство не ожидает снижения инвестиционных программ российских нефтяных компаний в случае, если сделка ОПЕК+ будет продлена. Новак выразил уверенность, что в 2019 году инвестиции сохранятся на прошлогоднем уровне.

Говоря о возможности продления соглашения, Новак сообщил, что все страны, входящие в состав мониторингового комитета ОПЕК+, дали согласие на продление сокращения нефтедобычи еще на девять месяцев — без изменения действующих квот на добычу. Об этом сообщает ТАСС.

Сделка ОПЕК+ и стран, не входящих в организацию, по сокращению нефтедобычи действует с 2017 года. Дальнейшая судьба соглашения будет определена в Вене 1–2 июля.

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