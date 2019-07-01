Велосипедисты отправились восстанавливать историю предков
Старт состоялся ровно в 10:00 под бой курантов. Поддержать историческое во всех смыслах мероприятие на Красной площади пришли и представители посольства Германии в России.
Маршрут велосипедистов пройдет через Казань, Камское устье, Тетюши, Ульяновск, Димитровград, Ташлу, Самару, Саратов. Затем они вернутся обратно в Москву и закончат свой тур в Нурсултане.
— Участники акции — велосипедисты-любители, которые уже 25 лет ездят по миру с целью узнать историю немецких переселенцев в разных странах, — рассказала соорганизатор акции Юлия Голубцова. — Эти энтузиасты — не профессиональные спортсмены, они работают в различных немецких компаниях, но подобные велопробеги стали частью их жизни. За все время участники мероприятия успели посетить Японию, Китай, Бразилию, США, Намибию. Их транспортом неизменно был велосипед.
В этом году участники велопробега решили облегчить долгую дорогу и использовать электрические версии «железных коней».
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