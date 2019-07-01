Ученые обнаружили связь между недосыпом и опасной болезнью
Ученые из Калифорнийского университета (США) рассказали об опасных болезнях, которые могут появиться из-за плохого сна. Специалисты отмечают, что в данном контексте речь идет о здоровье людей, которые находятся в возрастной группе от 40 до 60 лет.
По словам специалистов, существует связь между недосыпом и возникновением в мозге человека бета-амилоидных белковых бляшек. Как передает Medicalxpress, именно этот биологический процесс предшествует развитию болезни Альцгеймера.
Исходя из исследований, количество людей с высоким уровнем указанного белка в мозге и без признаков деменции крайне невелико.
Специалисты советуют во избежание развития опасных заболеваний не только работать над режимом сна, но и регулярно консультироваться с врачом.
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