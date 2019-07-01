Офтальмолог рассказала, чем могут быть опасны солнцезащитные очки

1 июля отмечается День изобретения солнцезащитных очков. Правда, дата эта довольно условная и имеет чисто символическое значение.

Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с врачом-офтальмологом и узнала, как правильно выбрать данный аксессуар, чтобы он не только органично дополнял образ, но и приносил реальную пользу глазам.

— Правильно подобранные солнцезащитные очки защищают глаза от лучей, от вредного воздействия ультрафиолета. Он влияет практически на все структуры глаза, — рассказала Мариам Аракелян, врач-офтальмолог многопрофильного медицинского центра. — Самая уязвимая из них — хрусталик. Под воздействием солнечных лучей может произойти его раннее помутнение, развивающееся в катаракту. Крайне чувствительна также сетчатка. От ультрафиолета может развиваться ее дистрофия, которая практически не лечится и является серьезной проблемой офтальмологии во всем мире.

Стекла низкокачественных очков не способны защитить глаза от всех этих напастей и, более того, несут опасность для здоровья. В глаз могут проникнуть еще больше ультрафиолетовых лучей, а это приводит к ухудшению зрения вместо его защиты. Поэтому, чтобы быть уверенными в своем выборе, приобретать оптические приборы рекомендуется в проверенных местах.

— Покупать лучше в оптиках, причем желательно в сетевых, — считает Аракелян. — Там можно попросить у продавца показать сертификат качества и проверить степень пропускания ультрафиолета на специальных приборах. Степень защиты должна быть стопроцентной.

Подобрать солнцезащитные очки в салонах оптики помогут и людям с плохим зрением, которые привыкли думать, что затемненные линзы летом — удовольствие не для них.

— Люди с нарушениями зрения часто избегают солнцезащитных очков, потому что они снижают остроту зрения и в них еще хуже видно вдаль. Но для таких случаев существуют солнцезащитные очки с диоптриями, — уточнила эксперт.

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