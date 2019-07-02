Валерий Леонтьев рассказал, как лечил депрессию алкоголем

Российский певец Валерий Леонтьев признался, что в его жизни были моменты, когда он пытался справиться с депрессией с помощью алкоголя. Об этом артист рассказал в интервью изданию «Собеседник».

По словам певца, несколько раз в жизни ему хотелось на несколько лет отгородиться от внешнего мира.

— Я ложился, поворачивался лицом к стене… Но через пару часов вскакивал и работал дальше, несмотря ни на что, вопреки всему! Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем, — признался певец.

Тем не менее, к Валерию Леонтьеву со временем пришло осознание того, что данное пристрастие не приведет ни к чему хорошему. Сейчас певец ведет здоровый образ жизни, стараясь иногда посвящать время себе — например, смотреть кино или читать книги.

Читайте также: Российские артисты рассказали о своих суевериях