Роскосмос заявил о намерении задействовать роботов в исследовании Луны
Роботы с элементами искусственного интеллекта могут быть задействованы Россией при исследовании Луны. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
— Участие человека в этой программе гармонично сочетается с использованием автоматических космических аппаратов и робототехники с элементами искусственного интеллекта, — подчеркнули в госкорпорации.
Ожидается, что использование роботизированных систем позволит снизить риски для здоровья человека, а также понизить общую стоимость программы исследования, передает агентство ТАСС.
Напомним, что российская программа исследования Луны предполагает запуск к нему автоматических аппаратов, в частности — зонда «Луна-25». Согласно расчетам РАН, 2021 является оптимальным для реализации данного проекта.
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