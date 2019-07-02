Геннадий Онищенко назвал дискредитацией врачей дело неонатолога Сушкевич
Депутат Госдумы, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал дискредитацией врачебного сообщества дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич.
1 июля Следственный комитет РФ опубликовал новые данные по расследованию смерти младенца в калининградском роддоме. Были изменены статьи обвинения главных фигурантов дела. Бывшая руководитель роддома Елена Белая теперь обвиняется в организации убийства малолетнего, врач-реаниматолог Элина Сушкевич в совершении умышленного убийства малолетнего. Обе женщины находятся под домашним арестом, сообщает RNS.
Напомним, что младенец появился на свет на 23 неделе, его вес составлял 700 граммов. В его смерти обвинили Елену Белую, которая велела ввести малышу сульфат магния и Элину Сушкевич, которая ввела лекарство.
Геннадий Онищенко, комментируя этот случай, отметил, что никогда не говорил, что врачи не допускают ошибок, но в данном случае речь идет о нефизиологических родах на 23 неделе. Подобный спорный случай нельзя трактовать однозначно, обвиняя во всем врачей. По мнению Онищенко, это наносит большой вред обществу — люди перестают доверять врачам, сомневаются в их компетенции.
— Подобная дискредитация врачебного сообщества наносит кратно больший вред обществу, чем даже конкретным фигурантам этого дела, — подчеркнул он в комментарии ФАН.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Дело врачей — 2019
Элина Сушкевич. Врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области.Сегодня это имя знают многие. Петицию в защиту Элины подписали уже почти 30 тысяч человек — многие из них коллеги-медики.(далее...)