Движение по новому участку трассы М-11 откроется на этой неделе

• 11:13 • 2 июля 2019
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Новая магистраль позволит сократить количество дорожных заторов
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
Движение по новому участку трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» откроется в Московской области на этой неделе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, благодаря новой четырехполосной магистрали можно будет гораздо быстрее доехать из Москвы в Тверь. Также трасса разгрузит дороги Клина и близлежащих деревень, передает портал "Подмосковье сегодня".
Андрей Воробьев также напомнил, что на прошлой неделе открылось рабочее движение на одной из развязок в Красногорске. Все работы на проекте планируют завершить в сентябре этого года.
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