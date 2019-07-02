Российские ученые нашли «виновника» наводнения в Иркутской области

Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ заключили, что причиной экстремальных паводков в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Ученые предостерегают: ЧП, обернувшееся гибелью и исчезновением нескольких человек, а также затоплением множества зданий, может повториться.

Специалисты пришли к данному выводу после проведения анализа погодных и климатических факторов, которые предшествовали инциденту. Они полагают, что среди всех регионов Евразии именно Иркутская область попала под влияние аномалии.

— В западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы, — пояснила доцент кафедры, кандидат географических наук Инна Латышева.

Она добавила, что в результате этого произошло совпадение периода максимума осадков и подъема уровня рек (25-26 июня) с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года.

При этом ситуацию осложнило то, что пострадавшие районы и без приведенных выше факторов подвержены паводку. Помимо прочего, положение усугубил холодный циклонический вихрь, образовавшийся еще 23 сентября над Западной Сибирью, и «замерший» долгое время на юге Иркутской области. Соответствующая информация приведена на сайте Иркутского государственного университета.

Напомним, что паводки в Иркутской области возникли в середине июня из-за сильных проливных дождей и подъема воды в реках. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС.

По последним данным, госпитализация потребовалась 191 человеку. С затопленных территорий эвакуировали 2563 человек, в том числе 574 ребенка. 1 июля, в понедельник, спасатели освободили от воды 453 дома, восстановили десять социально значимых объектов и наладили электроснабжение в 18 населенных пунктах.

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