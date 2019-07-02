Москвич угрожал фельдшеру скорой помощи молотком
Житель столицы задержан по подозрению в угрозе убийством фельдшеру скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В дежурную часть обратился член бригады. По его словам, он прибыл на вызов в одну из квартир на Вишневской улице в городе Щербинка для оказания неотложной помощи. Находящийся в помещении мужчина стал угрожать фельдшеру молотком.
Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Полицейские установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по указанным обстоятельствам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ.
—В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — добавила Волк.
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