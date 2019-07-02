«Бестиарий» и работы Жауме Пленсы: что подготовили столичные музеи в июне
Столичные музеи и галереи в июле продолжат радовать горожан новыми выставками.
В галерее-мастерской «Варшавка» пройдет экспозиция карикатур «Театр. Кот и пес». Художник Андрей Рыжов собрал работы своих коллег из России и других стран, в которых сатира совмещена с искренней любовью к домашним животным.
В Дарвиновский музей вернулась выставка «Бестиарий». Посетители смогут увидеть произведения художников-анималистов, работающих в разных техниках. В этом году художник и писатель Константин Победин представит графический сериал «Зверские эмоции».
Новая выставка музея «Садовое кольцо» представит иллюстрации Мелик-Саркисяна к «Москве и москвичам» Владимира Гиляровского. В галерее «А3» посетители смогут познакомиться с творчеством художницы Аэлиты Лентовской, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Впервые в России состоится выставка работ каталонского художника Жауме Пленсы. Она пройдет в Московском музее современного искусства. Художник привез в Москву более 20 главных работ. Открывает выставку алюминиевый вопросительный знак, символизирующий мысль художника о способности скульптуры ставить под сомнение любое утверждение.
Читайте также: Объявлены фильмы — победители Московского еврейского кинофестиваля