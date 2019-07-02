«Пострадает только бизнес»: производители дали прогноз о повышении цен на мясо

Цена на мясо птицы, свинины и говядины вскоре может вырасти на десять процентов. Об этом сообщили в Национальной кормовой ассоциации. Стоимость продукции увеличится в том случае, если импортерам кормовых добавок доначислят налог на добавленную стоимость (НДС) за последние три года.

Соответствующая проблема возникла из-за различий в толковании между Минфином и Минсельхозом постановления правительства РФ о перечне продукции, облагаемой налогом по льготной ставке.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, «некоторые производители мяса могут вообще уйти с рынка», если будут применены соответствующие меры по отношению к поставщикам кормовых продуктов. У первых не хватит ресурсов для приобретения корма по завышенной цене. Но стоимость конечного продукта – мяса, по словам специалиста, не вырастет, поэтому потребителям не о чем беспокоиться.

— Цены на мясо птицы будут стабильными, не будут повышаться, – говорит Юшин. – Это связано с высоким уровнем конкуренции на фоне высоких темпов роста на внутреннем рынке. Стоимость свинины будет на пять процентов ниже, чем в прошлом году

Говядина в цене тоже не прибавит, — уточнил эксперт.

Юшин отмечает, что в данной ситуации пострадать может только бизнес.

— Поставщиков мяса вынудят оплачивать налог, ставка которого была льготной. Эта ситуация может разрешиться лишь тогда, когда Минсельхоз и Минфин между собой договорятся, как правильно и безболезненно для бизнеса выстроить этот налоговый механизм.

Примечательно, что фактически 90 процентов этих кормовых добавок поставляются в Россию странами Европы и США. По словам специалиста, в основном это витаминные комплексы и специальные полезные добавки, которые в нашей стране еще не производят.

— Их в небольшом количестве добавляют в корм животных, чтобы восполнить какие-то необходимые элементы для нормального развития животного.

При этом, нельзя сказать, что в нашей стране есть какие-то серьезные проблемы с производством добавок. Гендиректор компании по производству кормовых добавок Людмила Чумакова заявляет, что на ее продукцию среди отечественных компании есть стабильно высокий спрос.

— Проблем с реализацией продукции нет, — отмечает Чумакова. — Мы даже планируем увеличивать объем производства.

Однако, некоторые участники рынка все же считают, что мясо прибавит в цене на российских прилавках. По мнению инженера-технолога в области мясных продуктов Дениса Кровопускова, это естественный процесс

— Ничего криминального в этом нет, — уверен специалист. — Ведь повышаются налоги, соответственно, увеличивается стоимость продукции.

Кровопусков также выразил мнение, что в правительстве данное решение могут перемотреть, если представители бизнеса выразят свое несогласие с этим.

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