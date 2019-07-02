Число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области достигло 201
• 13:24 • 2 июля 2019
Поделиться:
0
doc761moargufbmq0a53d9
Количество пострадавших, которым была оказана амбулаторная помощь, превысило тысячу
Фото: https://pixabay.com/ru/
Число госпитализированных из зоны паводков в Иркутской области, приведших к затоплению территорий региона, выросло до 201 человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Также уточнили количество пострадавших, которым была оказана амбулаторная помощь, — 1102 человека.
— Основной диагноз — переохлаждение, — пояснили ТАСС в ведомстве.
Напомним, что паводки в Иркутской области возникли в середине июня из-за ливней и подъема воды в реках. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС. С затопленных территорий эвакуировали 2563 человека, в том числе 574 ребенка.
Читайте также: Российские ученые нашли «виновника» наводнения в Иркутской области
14:262 июля 2019
14:202 июля 2019
14:072 июля 2019
14:042 июля 2019
13:492 июля 2019
13:442 июля 2019
13:302 июля 2019
13:252 июля 2019
13:162 июля 2019
13:082 июля 2019
12:592 июля 2019
12:262 июля 2019
12:252 июля 2019
12:192 июля 2019
12:122 июля 2019
11:582 июля 2019
11:472 июля 2019
11:322 июля 2019
11:322 июля 2019
11:142 июля 2019
10:302 июля 2019
09:402 июля 2019
09:292 июля 2019
09:272 июля 2019
09:082 июля 2019
08:542 июля 2019
08:402 июля 2019
08:202 июля 2019
08:112 июля 2019
07:302 июля 2019
07:152 июля 2019
05:292 июля 2019
04:322 июля 2019
03:362 июля 2019
01:512 июля 2019
00:432 июля 2019
00:252 июля 2019
23:051 июля 2019
22:351 июля 2019
22:191 июля 2019
20:571 июля 2019
20:501 июля 2019
20:141 июля 2019
20:121 июля 2019
19:571 июля 2019
19:461 июля 2019
19:361 июля 2019
18:501 июля 2019
18:471 июля 2019
18:241 июля 2019
18:221 июля 2019
18:171 июля 2019
18:111 июля 2019