«Умная» таблетка сможет выделять лекарства по расписанию
Капсула, способная выделять до трех лекарств в организм человека, может появиться в ближайшем будущем. Соответствующее исследование провели ученые из Технического университета Мюнхена.
Часто пациенту приходится принимать несколько лекарств по индивидуальному расписанию. При этом многие из них забывают вовремя выпить ту или иную таблетку, что плохо сказывается на эффективности лечения.
В связи с этим немецкие медики предложили разработать «умную» таблетку. В ходе эксперимента были использованы синтетические фрагменты ДНК, помещенные в полимерный гидрогель. Последний выпускал наночастицы золота, серебра и оксида железа в строго определенное время.
В будущем их можно будет заменить лекарствами. Это позволит человеку в нужное время получить дозу обезболивающего, противовоспалительного или другого средства, считают ученые.
Ранее сообщалось, что японские ученые обнаружили бактерию, отвечающую за увеличение силы и выносливости. Она может быть использована для создания добавок для спортсменов.
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