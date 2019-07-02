Максим Фадеев продемонстрировал неожиданный подарок
На днях российский музыкальный продюсер Максим Фадеев стал героем крупного скандала. Бывшая участница группы «Серебро» обвинила его в романе с подопечной Ольгой Серябкиной.
Несмотря на это, слухи не были ничем подкреплены, а сам Фадеев уже 30 лет женат. У семейной пары есть уже совсем взрослый сын Савва. Продюсер отказался комментировать слухи, хотя весть разлетелась по Интернету с большой скоростью.
По всей видимости, кто-то из поклонников творчества Фадеева решил подбодрить его и сделал необычный подарок.
На своей странице Instagram Максим Фадеев выложил новый пост с фотографией неожиданного сюрприза.
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Мне подарили этого котёнка! Я в шоке, какой он красивый!
Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)
— Мне подарили этого котенка! Я в шоке, какой он красивый! — «воскликнул» музыкант в подписи к посту.
Породу котенка непрофессионалу определить трудно, но у комментаторов глаз оказался наметанным:
— Это британская шиншилла, у нас такой же, — сообщила olesya_gerb.
— Это сыночек Чеширского кота из Alice in Wonderland, — пошутила nargizzakirova_official.
Остальные поклонники поспешили поддержать продюсера: многие написали, что котенок поможет музыканту отвлечься от неприятных обвинений и подарит много радости. Об этом пишет Рамблер.
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