Защита обжаловала арест предполагаемого серийного отравителя
Защита подала жалобу на арест Мурата Сабанова, которого обвиняют в серии ограблений людей в центре столицы.
Следственные действия, связанными с эпизодами отравлений в Москве, продолжаются.
— Мы направили жалобу на решение суда об аресте почтой, — приводит ТАСС комментарий адвоката Маргариты Кориной.
Согласно данным следствия, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов с мая этого года орудовал в Басманном районе. В числе месте, где он совершал преступления, — Хохловская площадь.
Сабанов, как утверждали стражи порядка, угощал людей напитком неизвестного состава. В результате чего москвичи теряли сознание или впадали в полусонное состояние. После чего их вещи похищались.
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