Четверо детей госпитализированы в результате ДТП на Кутузовском проспекте
• 16:48 • 2 июля 2019
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Обстоятельства аварии в городе выясняются
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
В результате аварии, произошедшей на Кутузовском проспекте, пострадали пять человек. Среди пострадавших в ДТП в столичном районе Дорогомилово четверо детей.
— На место ДТП на Кутузовском проспекте в течение пяти минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, — заявили представители департамента здравоохранения.
В аварии погибли два человека, передает агентство городских новостей «Москва».
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, один человек не согласился на госпитализацию.
Точная причина аварии в столице выясняется, движение транспорта восстановлено.
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