Мужчину доставили в больницу после травмирования на ж/д Электрозаводская
• 22:31 • 2 июля 2019
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Полиция начала проверку
Фото: Валерий Бузовкин, «Вечерняя Москва»
На железнодорожной станции Электрозаводская был травмирован мужчина. В связи с происшествием в Москве начата проверка, пострадавшего доставили в больницу.
— Согласно предварительной информации, на станции Электрозаводская травмирован мужчина средних лет, — заявили агентству городских новостей «Москва» представители управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Уточняется, что в связи с происшествием организовано расследование, потерпевший находится в медицинском учреждении.
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