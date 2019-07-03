Канада ограничит въезд в страну для жителей Донбасса с паспортами РФ
• 01:41 • 3 июля 2019
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Христя Фриланж не стала раскрывать деталей того, как будут определяться граждане ДНР и ЛНР
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имеющим российские паспорта, будет ограничен въезд на территорию Канады. Соответствующее заявление сделала Христя Фриланд, глава Министерства иностранных дел страны.
— Канада рассматривает выдачу российских паспортов эти людям в качестве акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это, — подчеркнула она.
При этом Христя Фриланж не стала раскрывать деталей того, как будут определяться граждане ДНР и ЛНР. Она заявила, что канадская иммиграционная служба имеет соответствующие возможности. Глава МИД также призвала партнеров Канады «последовать ее примеру», передает агентство ТАСС.
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