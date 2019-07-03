Киев заявил о согласии на обмен пленными в Донбассе
• 05:38 • 3 июля 2019
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Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в рамках данного формата, но предлагает ускорить этот процесс пошаговым проведением
Фото: Скриншот с видео Youtube
В Киеве не возражают против возможного обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных». Соответствующее заявление на своей странице в Facebook сделала Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.
По ее словам, украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в рамках данного формата, но предлагает ускорить этот процесс пошаговым проведением. При этом Дарка Олифер подчеркнула, что на данный момент процесс установления удерживаемых лиц продолжается.
Напомним, что следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 17 июля.
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