Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на шоссе Энтузиастов
• 08:18 • 3 июля 2019
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На месте ДТП работают экстренные службы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
На шоссе Энтузиастов, 38, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал.
— На месте работают экстренные службы, — рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в столичном управлении ГИБДД.
На участке, где произошло ДТП, восстановлено автомобильное движение.
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