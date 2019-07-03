Кинолог рассказал, каких собак стоит заводить пенсионерам
• 09:24 • 3 июля 2019
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Небольшие породы собак не требуют при уходе за собой серьезных физических нагрузок
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
Пожилым людям лучше всего заводить маленькие породы собак. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его мнению, небольшие породы не требуют при уходе за собой больших физических нагрузок.
Пожилым людям подойдут русский той, русская цветная болонка, чихуахуа, папийон или малый шпиц, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее столичные ветеринары составили список рекомендаций по уходу за собаками. Также астрологи рассказали, с какими знаками зодиака лучше всего уживаются собаки.
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