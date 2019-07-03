Психотерапевт прокомментировал идею проверять молодоженов на адекватность
Психотерапевт Владимир Файнзильберг заявил в разговоре с журналистами, что считает неэтичным предложение о проверках женихов и невест перед свадьбой на склонность к психическим заболеваниям.
По словам доктора, указанная инициатива не только глупа, но и не соответствует современным реалиям. Файнзильберг аргументировал это высказывание следующим образом: невротические расстройства у человека динамичны, они не стоят на месте. Поэтому проверка на адекватность перед определенной датой, к тому же с целью сделать четкие выводы, неразумна.
— Сегодня человек может быть абсолютно здоров, а завтра у него могут появиться те или иные симптомы, — сказал психотерапевт в интервью журналистам телеканала «360».
Он назвал несколько недугов психики, в том числе биполярное расстройство, невроз «большого города» и не только, которые могут проявиться в любом возрасте.
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