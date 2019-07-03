Российские ученые создадут мазь от рака кожи
Российские исследователи в настоящий момент работают над созданием мази от рака кожи. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета, специалисты которого создают лекарство совместно с коллегами из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева и Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Уточняется, что препарат поможет справиться с самым опасным видом рака кожи — меланомой. Мазь будет особенно эффективна на начальных этапах развития заболевания, что позволит избежать операции.
В составе лекарственного средства будут антисмысловые олигонуклеотиды. Они способны поддержать функции белков, которые отвечают за апоптоз — природный механизм, позволяющий клеткам осуществлять запрограммированную гибель.
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