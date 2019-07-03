Назначен новый генеральный директор Музея Москвы

• 12:04 • 3 июля 2019
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Перед новым руководителем музея поставлены амбициозные задачи на ближайшие годы
Фото: Википедия
Городские власти назначили генеральным директором Музея Москвы Анну Трапкову, до этого работавшую в администрации музея современного искусства "Гараж".
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент культуры Москвы, перед новым руководителем музея поставлены амбициозные задачи на ближайшие годы. Музей Москвы должен стать отражением жизни самого быстроразвивающегося мегаполиса мира.
В департаменте также отметили достижения предыдущего руководителя Музея Москвы Алины Сапрыкиной. За время ее работы музей преобразился, были решены многие организационные и хозяйственные задачи.
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