Минобороны рассекретило подробности освобождения Минска
Сотрудники Министерства обороны рассекретили документы, из содержания которых стали известны сенсационные подробности освобождения Минска времен Великой Отечественной войны.
Исходя из ранее неизвестных фактов можно понять, насколько грамотно была спланирована и проведена указанная операция советских войск. Для немецко-фашистских захватчиков действия Красной армии оказались полной неожиданностью.
Как передает РЕН ТВ, освобождение Минска – одно из самых стремительных наступлений в истории советских войск.
Кроме того, из документов сотрудники Минобороны узнали о случае с немецким летчиком. Он посадил самолет в аэропорту Минска еще не зная, что город освобожден солдатами Красной армии.
Читайте также: Боевой снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Москве