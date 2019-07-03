Эколог рассказала, какие опасности могут поджидать в собственном доме

Специалист-эколог из Австралии Николь Бийлсма объяснила, что жилье человека напрямую воздействует на его психо-эмоциональное и физическое состояние. Дом может быть для хозяина обителем уюта, а может стать страшным комаром, куда совсем не хочется возвращаться.

К сожалению, не все опасности видны и понятны с первого взгляда. Эколог помогла выяснить, что в собственном жилье может показаться безобидным, а в итоге существенно навредить.

Она рассказала, что часто обделенной вниманием в доме оказывается плесень. Многим кажется, что она безобидна. Плесень часто образуется в ванной комнате, — в месте с повышенной влажностью.

Бийлсма объяснила, что этот «предмет декора» может спровоцировать множество заболеваний, причину которых человеку, обычно, тяжело определить, и он годами живет в мучениях. Недомогание, боли в голове, проблемы с дыханием, — все это может быть вызвано обычной плесенью в доме.

Еще одним «врагом» в доме является пыль. Из-за нее у человека появляется насморк, астма и аллергии.

Помимо этого, необходимо обратиться к специалистам и выяснить, какие материалы использовались при стройке и отделке дома. Существует ряд агрессивных химикатов и тяжелых металлов, которые могут присутствовать в их составе. Они, также, могут отрицательно повлиять на самочувствие и здоровье человека. Об этом сообщает iReactor.

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