Архсовет столицы отклонил проект многофункционального комплекса
Эксперты Архсовета Москвы отклонили проект многофункционального комплекса по адресу: Варшавское шоссе, владение 9/1. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Согласно представленному проекту, который разработало бюро ADM Architects, комплекс состоит из трех корпусов высотой 24 этажа. В них разместятся офисные помещения и апартаменты. Основная претензия у Архсовета как раз и была к жилой функции здания.
— Проект планировки, выданный на этот участок, предполагает наличие общественных пространств в корпусах, и гостиничная функция допускается. Однако заказчики потом продают апартаменты, трактуют их как жилье. Мы всячески боремся с этим, это неправильное явление. Если проект общественный, то именно эта функция должна быть доминантной, — пояснил решение Кузнецов.
После того, как проект был отклонен, он может быть доработан. По словам Кузнецова, важно с уважением отнестись к общественной функции участка, где расположится комплекс. На территории комплекса должны появиться площадки для игр и проведения досуга, разместятся малые архитектурные формы, будет проведено благоустройство.
Читайте также: Архсовет столицы согласовал проект комплекса апартаментов