Мэр турецкой Антальи предложил ввести туристический налог
Мэр Антальи Мухиттин Бечек предложил ввести в городе туристический сбор. Ожидается, что потенциальный налогоплательщик будет платить 1,5 евро за ночь. При этом дети будут освобождены от уплаты.
Градоначальник заметил, что практика взимания подобного налога действует во многих курортных городах. Полученные от туристов деньги смогут пойти на поддержание инфраструктуры города. В этой сфере у Антальи сложности: в летние месяцы она принимает около 5 миллионов человек, что увеличивает нагрузку на службы по уборке мусора, обслуживанию дорог и другие. Эксперты посчитали, что при налоге в 1,5 евро город может получить от 150 до 200 миллионов евро в год.
Отмечается, что российским туристам пока рано волноваться. С инициативой о налоге выступил только мэр Антальи. Если бы данную тему затронул губернатор одноименной провинции, вопрос имел бы больший вес, сообщает «Вестник АТОР».
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