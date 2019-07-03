Бывший футболист Андрей Аршавин официально развелся
• 17:50 • 3 июля 2019
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Ребенок Аршавина и Казьминой в итоге останется с матерью
Фото: официальный сайт футбольного клуба «Кайрат»
Экс-футболист сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин 3 июля официально развелся со своей бывшей женой, журналисткой Алисой Казьминой.
Решение о расторжении союза принял Красносельский районный суд Санкт-Петербурга. Ребенок Аршавина и Казьминой в итоге останется с матерью.
— Брак расторгнут. Решение законное и обоснованное, — цитирует РИА Новости слова адвоката спортсмена Виктории Савицкой.
Напомним, что Аршавин и Казьмина состояли в браке с сентября 2016 года. У них есть один общий ребенок — дочь Есеня.
Ранее стало известно, что футболист отказался прописать девочку в своей квартире в Санкт-Петербурге.
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