Участок метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют 6 и 7 июля
Участок Филевской линии столичной подземки закроют на ближайших выходных.
Информация была предоставлена пресс-службой Московского метрополитена.
— 6 и 7 июля на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено движение поездов, — рассказали представители метро.
Ограничение движения поездов нужно для реконструкции наземного участка ветки. Для москвичей и гостей столицы будут доступны компенсационные автобусы КМ.
Метрополитен начнет перевозить пассажиров в обычном режиме с понедельника, 8 июля.
На время закроются станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».
Закрытия осуществляются раз в две недели по выходным дням, когда пассажиропоток на линии в 1,5 раза меньше, чем в будни, добавили представители метро.
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