Меган Маркл показала фигуру после родов
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган вышли в свет: пара посетила бейсбольный матч на стадионе Olympic Park в Лондоне.
Особое внимание многие обратили на фигуру Меган Маркл: после рождения малыша Арчи прошло почти два месяца (первенец четы появился на свет 6 мая), однако фигура молодой мамы по-прежнему далека от идеала.
Меган попыталась скрыть недостатки платьем с расклешенной юбкой, но на фотографиях в официальном аккаунте Instagram пары в определенных ракурсах заметны лишние килограммы на бедрах и талии некогда стройной герцогини.
Ранее няня малыша Арчи разоткровенничалась с журналистами: она подтвердила, что герцогиня не спешит приводить себя в форму и не посещает спортзал.
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