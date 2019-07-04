Реально ли вернуть потерянные авиакомпанией чемоданы

Нередко потеря багажа связана с неправильным процессом его регистрации. Если вы летите транзитом по одному билету, чаще всего багаж регистрируется сразу до пункта финального назначения. Однако вопрос сотруднику авиакомпании, нужно ли вам во время пересадки забирать и снова сдавать чемоданы, лишним не будет.

К слову, если вы летите транзитом, но билеты покупали по отдельности, столь длительные манипуляции точно будут обязательными.

Помните, что если время пересадки меньше получаса, багаж чаще всего не успевают доставить с одного самолета на другой. В этом случае почти наверняка забирать чемоданы придется через пару дней после прилета.

Порой путаница происходит с чемоданами, на которых остались бирки и штрих-коды от предыдущих путешествий. Это, конечно, редкость, но лучше заранее осмотреть багаж на предмет напоминаний о прошлых поездках.

Что же делать, если багаж потерялся, а найти его хочется как можно скорее? Помимо основных юридических процедур есть ряд незамысловатых бытовых способов ускорить процесс.

Во-первых, покупайте для путешествий яркий чемодан с необычным дизайном или принтом. Либо используйте дизайнерский чехол, который, к слову, еще и защитит сокровища от влаги и царапин. Такой чемодан проще будет обнаружить по записям с камер.

Во-вторых, обязательно прикрепляйте на ручку чемодана бирку с вашими контактными данными. Во многих спецмагазинах продают многоразовые ярлыки с необычным дизайном, которые будут бросаться в глаза, и вы сразу узнаете свои вещи. На нем необходимо на русском и английском языках печатными буквами написать полное имя и адрес, по которому можно доставить багаж, контактный телефон и в идеале номер рейса, которым вы летите.

В-третьих, не пренебрегайте правилом сохранять посадочные талоны и номер вашего багажа до конца поездки. Все это понадобится для написания заявления на поиск утраченных вещей.

Вернуть свои вещи: порядок действий

— Найдите в зоне выдачи багажа стойку «Потерянные вещи», или Lost&Found. Редко багаж теряют только у одного пассажира, так что наверняка проходить все этапы вы будете компанией.

— Оформите заявление об утере багажа на готовых бланках авиакомпании или в свободной форме, указав паспортные данные, авиакомпанию-растеряшу, вид и описание багажа и данные с багажной бирки.

— Уточните, доставит ли авиакомпания багаж вам на дом или придется за ним возвращаться в аэропорт. Если имеется услуга доставки, придется потратить еще пару минут и оформить на нее письменную просьбу.

— Если багаж не нашли в установленный срок, пассажир имеет право на компенсацию. Снова придется писать заявление на авиакомпанию. Право действует 18 месяцев. В России размер компенсации составляет 600 рублей за килограмм багажа.

— Если вы везете особо ценный груз, заранее свяжитесь с авиакомпанией и уточните, как можно зафиксировать размер компенсации в случае потери багажа.

— Если багаж потеряли в стране, где вы планируете отдыхать, обратитесь к авиакомпании с просьбой оплатить покупку вещей первой необходимости. Эта услуга есть не у всех перевозчиков.

— Обращаться в суд стоит только после официального отказа перевозчика выплатить компенсацию. К претензии следует приложить оригиналы всех квитанций.

Правила провоза багажа

При покупке тарифа «эконом-класс» у ведущих российских авиакомпаний действуют следующие нормы.

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Кроме норм, есть ряд правил. Перевозку багажа, вес или габариты которого превышают лимиты, но не выходят за 50 килограммов, согласовывают с авиакомпанией за 36 часов до вылета. И провозят бесплатно. Музыкальные инструменты можно взять в ручную кладь, согласовав это с перевозчиком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Погорелов, юрист столичной юридической компании:

— Согласно пункту 121 Федеральных авиационных правил, ответственность перевозчика за багаж наступает с момента его сдачи. Очень важно получить на руки заявление о потере с отметкой о получении копии авиакомпанией.

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