Аэроэкспрессы начнут ходить из аэропорта Шереметьево в Одинцово
Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о совместном с компанией «Аэроэкспресс» решении запустить составы между столичным аэропортом Шереметьево и подмосковным городом Одинцово.
С 4 июля между Шереметьево и Белорусским вокзалом поезда будут следовать в режиме аэроэкспресса, а от вокзала до Одинцова — как обычные электрички. В первое время составы будут ходить два раза в день в будни и три раза в день — в выходные.
Стоимость проезда до аэропорта вне зависимости от станции посадки — стандартная, 500 рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что с 6 июля между станциями метро «Петровско-Разумовская» и Московского центрального кольца «Лихоборы» начнут ходить автобусы.
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