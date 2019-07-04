Российский генерал оценил сценарий США по отражению ядерной атаки России
Описанный генералом США ответ на «ядерную атаку» России — популизм, который направлен на то, чтобы выставить США безоговорочным победителем. Такое мнение высказал генерал-майор авиации Владимир Попов, передает rueconomics.ru.
Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассказал, как страна может защитить себя от ядерного удара. Для этого будут предприняты три последовательных шага. Первый — поднятие в воздух самолетов для перехвата ракет. Затем последуют «ответные действия на американской территории». Завершающий шаг — подводные лодки США дадут разрушительный залп из-под воды, который уничтожит противника.
Владимир Попов отметил, что все подобные документы пишутся по одному сценарию, она шаблонно изложена американцем.
— Это лишь неправдоподобная сказка, рассчитанная на обывателя в США, которому нужно доказать непобедимость и безоговорочную защищенность Америки от любых атак извне, — отметил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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