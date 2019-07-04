Бесплатные автобусы запустят на время закрытия станций Филевской линии метро
В Москве 6 и 7 июля закроют участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Пассажиры не смогут воспользоваться станциями «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».
В связи с этим «Мосгортранс» организует бесплатные компенсационные маршруты. Автобусы будут останавливаться у каждой временно закрытой станции метро.
Наземный транспорт КМ1 и КМ2 проследует по маршрутам «Киевская» — «Кунцевская» и «Багратионовская» — «Фили» соответственно. Автобусы будут курсировать с 05:00 до 02:00 с интервалом движения не более двух минут.
Ранее стало известно, что несколько станций закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии метро.
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