Опоздавший на рейс пассажир избил сотрудника авиакомпании во Внукове
Пассажир, который опоздал на свой рейс, избил работника авиакомпании «Победа». Инцидент произошел на территории столичного аэропорта Внуково.
Опоздавших было двое, они должны были вылететь рейсом из Москвы в Анапу.
Пассажиры не успели на посадку, после чего вернулись в представительство авиакомпании. Они требовали довезти их прямо до самолета.
Затем один из опоздавших напал на сотрудника «Победы», ударив его ногой по голове, сообщает РИА Новости.
Представитель авиакомпании потерял сознание. Мужчину доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и частичную потерю памяти.
Информация о дальнейших действиях в отношении нападавшего не уточняется. По предварительной информации, опоздавшие на рейс скрылись на такси с территории аэропорта.
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