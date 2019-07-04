Алексей Шапошников рассказал о развитии проекта «Парк Яуза»

В парке «Зарядье» стартовал Московский урбанистический форум. Его главная тема: «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Об одном из масштабных проектов — «Парке Яузе» — в интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

— Алексей Валерьевич, в Москве воплощается в жизнь множество крупных проектов. Какие из них вы бы выделили особенно?

— Действительно, в Москве традиционно реализуется большое количество проектов, в том числе глобальных. Если говорить об улучшении качества жизни, то один из таких проектов — программа реновации жилищного фонда. Эта тема будет также обсуждаться на площадках в рамках форума.

— Один из масштабных проектов — «Парк Яуза» на северо-востоке столицы. Расскажите, как идут работы?

— Для меня очень значимый проект. Пять лет назад жители районов Свиблово и Медведково обратились ко мне с предложением создать парк вдоль реки Яузы, объединив 24 километра береговой линии в единое парковое пространство. Одна из главных задач — гармонично совместить городскую и природную среду, транспортную и пешеходную инфраструктуру, проложить экологические, марафонские, беговые, велосипедные, пешеходные маршруты. И это сейчас уже происходит. По нашим подсчетам только в границах Северо-Восточного административного округа города — от Северного Медведкова до района Ростокино — проживает более одного миллиона человек. Часть территории уже приведена в порядок, благоустроена. На сегодняшний момент благоустроены Парк спорта, Сад будущего в Ростокине, скверы вдоль Лазоревого и Тенистого проездов в Свиблове.

— Что касается проведения культурного досуга — этому уделяется вниманием в проекте?

— Безусловно. Создается новое культурное пространство. К примеру, в этом году будет проведена реконструкция территории Певческого поля, где будет амфитеатр. Он сможет вместить одну тысячу человек. Уверен, что это место станет еще одной точкой притяжения для жителей, причем со всей Москвы.

— В Москве в последние годы стало трендом, когда в обустройстве городского пространства активное участие принимают жители. В случае с парком «Яуза»?

— Да, москвичи очень активно проявляют интерес к проекту. В 2017 году был создан Общественный совет проекта, который вносит изменения и дополнения в концепцию будущего парка. Без решения Общественного совета, куда входят и активные горожане, ничего не решается. Если какой-то аспект вызывает сомнения и даже споры, то мы проводим опросы как в Интернете, так и на улицах. Таким образом, совместными усилиями находим наиболее оптимальные решения, а воплощать их в жизнь помогают профессиональные архитекторы, урбанисты.

— Какие секции успели уже посетить на форуме и где еще планируете побывать?

— Побывал на пленарной сессию, посвященную теме городского здоровья. Сегодня буду выступать на секции, связанной с развитием набережных города и расскажу о благоустройстве поймы Яузы, где комплексный подход к позволит сохранить экологию, сберечь природные богатства территории и создать новый природно-исторический парк в Москве.

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