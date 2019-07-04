Юристы назвали бесперспективными попытки лишить Маслякова права на бренд КВН

Представители семьи умершего в 2015 году тележурналиста Сергея Муратова — одного из создателей «Клуба веселых и находчивых» — заявили о своих претензиях и правах на бренд КВН. В столичный суд по интеллектуальным правам поступил иск с требованием оспорить якобы незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова. Родственники Муратова и бывший партнер Маслякова Дмитрий Иванов намерены публично отстоять авторские права, которые покойный тележурналист завещал своей семье. Истцы недовольны, что владельцем всех прав на созданный в 1961 году КВН с 1986 года провозгласил себя Александр Масляков. Соответствующий иск рассмотрят 19 августа.

Представитель Маслякова Дарья Шпенькова заявила «Вечерней Москве», что тот не комментирует данные сообщения.

В свою очередь, патентный поверенный РФ, руководитель авторского агентства «Артпатент» Григорий Бусарев считает попытки отсудить у Маслякова право на бренд КВН бесперспективными.

— Когда говорится об авторском проекте, то достаточно сложно определить объект защиты. Права распространяются на сценарии, тексты, какие-то литературные и музыкальные произведения. И даже если создателем проекта изначально являлся кто-то другой, притязания на авторство здесь мало доказуемы. Тут важно понимать, на что претендует эта группа лиц. Идея сама по себе не подлежит защите в российском праве, она не охраняется, — сказал Бусарев.

По его словам, если говорить о притязании на бренд или товарный знак, то здесь приоритет у того, кто первым подал заявку и получил права.

— И в этом случае притязания одного из соавторов проекта или его правопреемников практически бесперспективны. Оспорить подобную регистрацию можно лишь в том случае, если вы как лицо, которое возражает против этой регистрации, длительное время самостоятельно этот товарный знак использовали. То есть у вас есть собственная история с использованием этого бренда. А когда мы претендуем на некую историю возникновения проекта, которой много лет, и без каких-либо весомых доказательств самостоятельного использования данного товарного знака, то думаю, что эта тема бесперспективна, — заявил собеседник «ВМ».

Ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, доктор юридических наук, профессор Иван Близнец также считает, что де-юре право на стороне того, кто раньше зарегистрировал патент. По его словам, есть общепринятый порядок в сфере авторских прав, который фактически существует с принятия Парижской конвенции в 1870 году. И права обладателей товарных знаков и авторские права защищаются уже почти 150 лет.

— Законодательство периода девяностых предусматривало такой порядок: кто обратился за регистрацией, тот и получил право. Похожий пример с регистрацией товарного знака представляет случай Павла Слободкина — основателя ансамбля «Веселые ребята», который закрепил за собой право на это название. И как ни пытались другие участники коллектива зарегистрировать названия вроде «Веселые ребята 20 лет спустя» или «Новые Веселые ребята», им было отказано. Поэтому в случае с КВН мы должны признать де-юре права лица, получившего соответствующую регистрацию. Всегда найдутся обиженные люди, которые будут утверждать, что все нет так, но надо действовать в соответствии с законом, — сказал Близнец.

Как указывает заявитель, аббревиатура КВН представляет собой название ряда оригинальных литературных произведений — книги «КВН. Клуб веселых и находчивых» (1965 год) и сценария игры «КВН», первый выпуск которой вышел в эфир в 1961 году. Эти произведения создали ныне покойные журналисты Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов.

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