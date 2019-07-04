Заявление Коломойского возмутило Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский высказал предположение, что Россия непричастна к вооруженному конфликту на востоке Украины. Своим мнением по этому вопросу он поделился в интервью журналу «Новое время».

Украинские СМИ эмоционально отреагировали на заявление олигарха. «Вечерняя Москва» собрала реакцию ряда изданий.

«Россия и Зеленский уже договорились»

Украинское издание «Обозреватель» опубликовало текст под заголовком «Оказалось, что война и ежедневные смерти — это нормальное явление» за авторством военного журналиста и офицера Мирослава Гая.

— Очевидно, что Россия и Зеленский-Коломойский уже договорились и теперь мы наблюдаем реализацию их плана, — сказано в материале.

Война Коломойского с Вашингтоном

Многие украинские медиа считают, что слова Коломойского — это «месть Вашингтону». Информационное агентство «Новостной фронт» отреагировало на слова Коломойского текстом под заголовком «Коломойский мстит Вашингтону за расследования, раскрывая мотивы «поддержки» Киева».

В свою очередь, украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса написал в Facebook, что Коломойского «прижали» американцы:

— Либо он уведет Украину в русский мир, либо Украина отведет его к прокурору. Причем американскому.

— Чем ближе ФБР, тем явнее становится игра Коломойского с Путиным. И самое важное — это реакция Зеленского. Точнее, ее полное отсутствие, — написал в своем Twitter украинский журналист, член Независимого медиапрофсоюза Украины Тарас Березовец.

Отметим, что по информации американского издания The Daily Beast, Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает украинского олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского причастным к финансовым преступлениям.

Олигарх подставляет Зеленского

По мнению украинских политологов, заявление Коломойского может помешать новому президенту Украины.

— Складывается впечатление, что все это — часть определенной стратегии, а не просто эмоциональные выпады. Коломойский не впервые вызывает огонь на себя, а соответственно, и на Зеленского. Мне кажется, что это — один из немногих способов, как Коломойский в публичном поле может «доставить хлопот» Зеленскому, — цитирует слова политолога Олега Саакяна украинское издание «Комментарии».

Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. С одной стороны в противостоянии принимают участие воинские формирования Украины, с другой — повстанцы (преимущественно сторонники самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).

Читайте также: Политолог о заявлении Коломойского: Вряд ли Зеленский выразит солидарность с ним

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Чего ждать от Киева после неожиданного интервью Коломойского

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Георгия Бовта

Украинский олигарх Игорь Коломойский дал пространное интервью, в котором высказал свою оценку происходящему в Донбассе. Там есть некоторые нюансы, которые могут свидетельствовать об изменении позиции в том числе официального Киева. Ведь именно Коломойский помог прийти к власти нынешнему украинскому президенту Владимиру Зеленскому (далее...)