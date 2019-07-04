Бойцы ВДВ освоят новые приемы беспарашютного десантирования

Бойцы десантно-штурмовых соединений ВДВ осваивают новые приемы беспарашютного десантирования.



Войны и вооруженные конфликты начала XXI века показали необходимость высокой мобильности войск. Эффективность десантирования личного состава аэромобильных подразделений на любые площадки с вертолетов с режима висения была доказана боевой практикой. Командный состав в этих случаях не стеснен в выборе места выброски десанта. Группа из 12–15 военнослужащих покидает вертолет с высоты 15–25 метров в одну дверь за 3–4 минуты, а в две двери — в течение 1,5–2 минут. При этом противнику невозможно определить места наиболее вероятного десантирования и приготовиться к противодействию заранее.

На основе изученного опыта наши военные подготовили новую тактику действий десантно-штурмовых соединений Воздушно-десантных войск. Их предназначение заключается в овладении штурмом объектами или территорией, находящихся в тактической зоне действия своих войск и в ближнем тылу врага.

Десантно-штурмовые подразделения способны высадиться с транспортных вертолетов (Ми-8, Ми-6) в виде посадочного десанта на любой участок оперативно-тактического театра военных действий и решить поставленные задачи своими силами при огневой поддержке боевых вертолетов (Ми-24, Ми-35, Ка-52). Опытные маневры для выработки новой тактики использования штурмовых подразделений ВДВ были проведены в прошлом году в рамках масштабных учений «Восток-2018». На основе полученного опыта Генеральным штабом и штабом Воздушно-десантных войск были даны рекомендации по усовершенствованию тактики подобных подразделений. Сейчас они внедряются в практику повседневной учебы российских десантников.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, к плановым занятиям по освоению приемов и способов беспарашютного десантирования приступили подразделения Ульяновского десантно-штурмового соединения. Тренировки проходят в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019». Эти маневры пройдут в сентябре этого года на одном из военных полигонов в Оренбургской области.

Сейчас в ходе занятий на воздушно-десантном комплексе соединения личный состав отрабатывает новые приемы десантирования «по-штурмовому» из положения зависания вертолета над землей на высоте 20 метров. Покидание винтокрылой машины происходит с использованием канатов и других специальных средств. Именно таким способом основная часть личного состава соединения будет десантироваться непосредственно на учении «Центр-2019».

Заместитель командира Ульяновского соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии подполковник Роман Золотарев рассказал, что в первую очередь на занятиях военнослужащие осваивают навыки огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом. В этом случае вертолетчики не всегда могут применить штатные средства вооружения из-за близости своих войск. Также, по словам офицера, особое внимание уделяется четкости выполнения всех элементов и соблюдению требований безопасности при отработке десантирования.

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