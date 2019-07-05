Дополнительный поезд пустят из Москвы в Курск
• 02:19 • 5 июля 2019
Поделиться:
0
doc762xkaoym2du4ntd81
Дополнительный поезд будет курсировать до 15 сентября
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба Московской железной дороги информирует пассажиров, что в летний период между столицей и Курском быдет курсировать еще один поезд.
Состав отправляется из Москвы по пятницам в 23:30 и прибывает в Курск в субботу утром (07:43). В столицу поезд выезжает в воскресенье вечером (20:11) и прибывает в понедельник утром (06:00).
Поезд будет ходить до 15 сентября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее представители пресс-службы «Трансмашхолдинга» сообщили, что компания завершила работы по поставке 24 электропоездов «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам.
Читайте также: Вокзалы меняют залы и открывают кафе
02:195 июля 2019
01:555 июля 2019
01:355 июля 2019
00:375 июля 2019
00:115 июля 2019
22:254 июля 2019
22:254 июля 2019
22:214 июля 2019
22:134 июля 2019
22:004 июля 2019
21:484 июля 2019
21:044 июля 2019
20:544 июля 2019
20:394 июля 2019
20:294 июля 2019
20:014 июля 2019
19:014 июля 2019
18:474 июля 2019
18:044 июля 2019
18:004 июля 2019
17:524 июля 2019
17:254 июля 2019
17:134 июля 2019
17:014 июля 2019
16:584 июля 2019
16:554 июля 2019
16:514 июля 2019
16:324 июля 2019
16:294 июля 2019
16:244 июля 2019
16:144 июля 2019
16:004 июля 2019
15:204 июля 2019
14:524 июля 2019
14:454 июля 2019
14:364 июля 2019
14:364 июля 2019
14:244 июля 2019
14:194 июля 2019
14:014 июля 2019
13:334 июля 2019
13:254 июля 2019
13:184 июля 2019
13:144 июля 2019
13:124 июля 2019
12:474 июля 2019
12:444 июля 2019
12:274 июля 2019
12:204 июля 2019
12:134 июля 2019
11:584 июля 2019