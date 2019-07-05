Назван желаемый уровень зарплат среди российской молодежи

Специалисты из универститета РАНХиГС провели исследование и выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники в возрасте от 18 до 30 лет.

На самую высокую заработную плату надеются молодые люди, занимающиеся информационными технологиями. Треть из них считают, что их образование и уровень квалификации позволяют претендовать на 50-60 тысяч рублей в месяц. Около 20 процентов IT-специалистов хотели бы получать 40—50 тысяч рублей.

Зарплату в 50—60 тысяч рублей является приемлемой для 25 процентов молодых людей, работающих в правоохранительных структурах. Сотрудники сфер «финансы», «реклама» и «консалтинг» претендуют на заработную плату от 30 до 40 тысяч рублей.

Самые скромные ожидания у молодых учителей и врачей. Около половина из них рассказали, что рассчитывают на зарплату 20—30 тысяч рублей в месяц и только 10 процентов претендуют на 40—50 тысяч рублей,

В опросе поучаствовали свыше двух тысяч жителей крупных российских городов в возрасте от 18 до 30 лет, сообщает RT.

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